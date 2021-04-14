Президент Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер

БАКУ /Trend/ - Конечно, Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», - сказал Президент Ильхам Алиев.