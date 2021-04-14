Президент Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер
БАКУ /Trend/ - Конечно, Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
«Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», - сказал Президент Ильхам Алиев.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства – Лукашенко
Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном – Александр Лукашенко
Президент Ильхам Алиев: Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении
Президент Ильхам Алиев: Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха
IDC готов организовать международный форум для применения лучших мировых практик smart-проектов в Азербайджане
30-летнюю работу МГ ОБСЕ нельзя считать эффективной, и она не имеет права давать рекомендации - азербайджанский депутат
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр инвестиций Саудовской Аравии обсудили ход реализации совместных проектов
История о том, как простое объявление может изменить жизнь – интервью с Ильхамом Мамедовым, замдиректора Бакинской русдрамы
Азербайджан одним из первых в СНГ принял Национальную стратегию развития информационного общества – IDC
В Азербайджане строительство российского вертолетного сервисного центра идет полным ходом - торгпред
В Азербайджане будет проведен 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем
Азербайджанские банки проявляют большой интерес к привлечению средств методом свопа - глава Ассоциации
Минэнерго Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с МФК в области морской ветроэнергетики (ФОТО)
Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО)