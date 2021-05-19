Премьер-министр Азербайджана находится с официальным визитом в России (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отбыл с официальным визитом в Россию.
Как передает в среду Trend, в аэропорту Внуково-2 Премьер-министра Азербайджана встретили официальные лица Российской Федерации. В честь главы азербайджанского правительства был выстроен почетный караул.
Отметим, что в рамках официального визита 20 мая предусматриваются встречи делегации во главе с Премьер-министром Азербайджана с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Конкурс «Восхождение» организовал вебинар с презентацией министра труда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО)
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведено мероприятие по случаю 3-й годовщины Гюннютской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спортсменки постараются достойно выступить на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике – главный тренер
И арабы, и евреи заинтересованы в безопасном и процветающем регионе для будущих поколений - председатель ассоциации
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Азербайджане обеспечена занятость более 6 тыс. членов семей шехидов и участников Отечественной войны
Цифровизация экономики Туркменистана увеличит инвестиционную привлекательность производства – Минпромторг России
Расследуется информация о фиктивных справках в связи с COVID-19 у пассажиров в аэропорту Гянджи - Генпрокуратура
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития парфюмерного завода на территории СЭЗ «Астана-Технополис»
Распространена совместная официальная информация в связи с убийством двух азербайджанских пограничников
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
При сохранении нынешних темпов вакцинации Азербайджан скоро одержит победу над COVID-19 - врач (ВИДЕО)