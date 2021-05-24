Глава МИД Ирана едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 25 мая совершит визиты в Азербайджан и Армению.

Об этом сказал на пресс-конференции глава пресс-службы иранского МИД Саид Хатибзаде, сообщает в понедельник Trend.

Он не назвал цель визитов и вопросы, которые будут обсуждаться в их рамках.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)