В Иране назвали число проголосовавших на президентских выборах за первые 6 часов

БАКУ /Trend/ - За шесть часов (с 07:00 до 13:00) на 13-х по счету президентских выборах в Иране проголосовали пять миллионов граждан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой иранское телевидение.

По его информации, за шесть часов на президентских выборах 2017 года в Иране также проголосовали пять миллионов человек.

18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата - секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати - реформаторов.

Голосование завершится в 00:00. При необходимости оно может быть продлено до 02:00 19 июня.