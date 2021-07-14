Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны
БАКУ /Trend/ - Мы сегодня решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся домов во время войны, потерявших близких в результате армянского обстрела.
Об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, сообщает в среду Trend.
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