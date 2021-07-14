Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны

Политика 14 июля 2021 13:01 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны

БАКУ /Trend/ - Мы сегодня решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся домов во время войны, потерявших близких в результате армянского обстрела.

Об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, сообщает в среду Trend.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов
В Кыргызстане объем промышленной продукции за 6 месяцев составил 154 млрд сомов
В Кыргызстане объем промышленной продукции за 6 месяцев составил 154 млрд сомов
Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь на полмиллиона долларов
Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь на полмиллиона долларов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат" Политика 13:34
Жителей ряда районов Баку и городов Азербайджана предупредили о перебоях в водоснабжении Общество 13:31
Anglo Asian Mining во II квартале незначительно увеличила добычу золота в Азербайджане Бизнес 13:27
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны Политика 13:24
Баку становится прекраснее с каждым днем - мэр Тбилиси Азербайджан 13:17
В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим Общество 13:13
Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы Политика 13:04
Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны Политика 13:01
Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении, есть раненый Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны Политика 12:51
Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан Транспорт 12:45
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов Кыргызстан 12:44
В Азербайджане растет кредитование сферы торговли и услуг Финансы 12:36
Назначен новый главный режиссер Азербайджанского музыкального театра Культура 12:25
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке Россия 12:19
Британский регулятор одобрил сделку AstraZeneca с фармкомпанией из США Alexion Европа 12:16
Роухани заявил, что Иран способен обогащать уран до 90% при необходимости Ядерная программа 12:11
В Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства ОАЭ Израиль 12:09
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с праздником Гурбан Общество 12:08
Узбекистан организует поставки текстиля в Иран Бизнес 12:03
Пластиковую посуду на предприятиях Азербайджана меняют на стеклянную Общество 12:01
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш среднесрочных гособлигаций Финансы 11:57
Российский "АвтоВАЗ" приостановил производство некоторых моделей Транспорт 11:55
Чувства ±...Ретроспектива кинофестиваля DokuBaku будет посвящена памяти Чингиза Расулзаде Культура 11:53
Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО) Общество 11:52
Названы производственные показатели хлопкопрядильной фабрики на северо-востоке Туркменистана Бизнес 11:45
В McAfee назвали одну из главных киберугроз в I квартале ИКТ 11:33
Продажа и забой жертвенных животных в Азербайджане будут организованы по более чем 80 адресам Общество 11:29
В Баку чтят память генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО) Общество 11:20
На борту британского авианосца Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса Европа 11:16
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 11:15
ВБ продолжит сотрудничество с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Финансы 11:10
В ЮАР из-за беспорядков приостановили работу крупнейшего НПЗ Другие страны 11:05
Минздрав Азербайджана о выдаче справок гражданам, которым противопоказана вакцинация Общество 11:03
Минздрав Азербайджана о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 11:00
Китайская CNPC выиграла тендер на строительство наземных сооружений на туркменских месторождениях Энергетика 10:49
В Азербайджане сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19 Общество 10:46
С начала года зафиксирован резкий рост числа обнародованных киберинцидентов ИКТ 10:34
В Баку продолжается суд над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных (ФОТО) Политика 10:30
Сертификат иммунитета в Азербайджане будет бессрочным – минздрав Общество 10:26
Названо самое распространенное вредоносное ПО в I квартале ИКТ 10:20
Российские инспекторы проверят военный объект в Словении Россия 10:18
Презентована форма команды Азербайджана на Олимпийских играх в Токио Общество 10:15
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии близ города Шуша Политика 10:09
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:01
Нефть дешевеет на опасениях вокруг COVID-19 Энергетика 09:55
В Азербайджане названа дата выплаты всех пособий, стипендий и компенсаций Общество 09:53
На севере Пакистана взорвался автобус Другие страны 09:52
Китай придает особое значение укреплению связей с Туркменистаном Бизнес 09:51
Председатели парламентской группы дружбы Ирана и Беларуси встретились в Минске Политика 09:50
Манат укрепился к евро Финансы 09:40
Порты Турции перевалили около 4 млн тонн грузов из Китая Турция 09:39
В Израиле власти усилят контроль за соблюдением карантина и ношением масок Израиль 09:28
Обновлена статистика по коронавирусу в Таджикистане Таджикистан 09:26
В Кыргызстане объем промышленной продукции за 6 месяцев составил 154 млрд сомов Кыргызстан 09:21
Защита справедливости - один из принципов Движения неприсоединения - азербайджанский депутат Политика 09:12
Сегодня свыше 21 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей Общество 09:00
В США арестовали целую семью за штурм Капитолия США 08:58
Сборные Италии и Аргентины могут провести товарищеский матч в память о Марадоне Спорт 08:37
Дефицит бюджета США в июне снизился на 80% Финансы 08:24
Новый антирекорд: 4375 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:09
Тарифы на контейнерные перевозки в Грузии возросли Транспорт 08:05
Азербайджан незначительно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Турция 08:00
Япония приветствует посещение ОИ-2020 первой леди США США 07:41
Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до 17 Другие страны 07:25
Премьер Канады не поедет на Олимпийские игры в Токио Другие страны 07:01
Великобритания назвала условие взаимодействия с Талибаном Европа 06:37
Coca-Cola изменит вкус В мире 06:16
Гигантские золотые рыбки вызвали беспокойство в США США 05:49
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19 Россия 05:21
Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин В мире 04:56
Amazon намерен трудоустроить у себя 100 тыс. ветеранов и их супругов к 2024 году В мире 04:29
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2 Другие страны 04:08
Госдеп отметил совпадение интересов РФ и США в сфере изменения климата США 03:49
Блинкен призвал к выработке мер доверия в киберсфере США 03:32
Число погибших в беспорядках в ЮАР выросло до 72 Другие страны 03:15
Канада отправит на Олимпиаду в Токио крупнейшую делегацию с 1984 года Другие страны 02:52
ЕС призвал богатые страны активнее делиться вакцинами от COVID-19 Европа 02:39
В результате беспорядков на Кубе погиб один человек Другие страны 02:25
Власти проводят эвакуацию жителей из здания в Майами-Бич из-за опасности обрушения США 02:04
Алжир направил в Тунис 250 тыс. доз вакцин от коронавируса Арабские страны 01:45
Байден выдвинул экс-сенатора Джеффа Флейка кандидатом на пост посла США в Турции США 01:27
В Госдепартаменте заявили, что США следят за продвижением Ирана в ядерной программе Ядерная программа 01:14
В Канаде при падении подъемного крана погибли не менее четырех человек Другие страны 00:51
США скоро объявят о мерах по борьбе с активностью хакеров-вымогателей США 00:28
Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке достигло 124 Арабские страны 00:15
Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн Энергетика 00:01
Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых Европа 13 июля 23:50
Названа причина экономического краха ЮАР Другие страны 13 июля 23:41
США изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры США 13 июля 23:18
Сроки обязательной вакцинации продлевают в Казахстане Казахстан 13 июля 22:55
Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19 Европа 13 июля 22:54
Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа Европа 13 июля 22:34
Президент Турции провел телефонный разговор с председателем КНР Турция 13 июля 22:24
Зариф подчеркнул приверженность Ирана диалогу Политика 13 июля 22:23
В Таджикистане зарегистрировано 43 новых случая инфицирования коронавирусом Таджикистан 13 июля 22:20
ВТО считает невозможным восстановление экономики без решения проблем с доступом к вакцинам Экономика 13 июля 22:19
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу Политика 13 июля 22:14
Грузия значительно увеличила экспорт трикотажных изделий в Турцию Бизнес 13 июля 22:09
Новый состав правительства Молдовы представят до 10 августа Европа 13 июля 21:59
Все новости