Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны

БАКУ /Trend/ - Мы сегодня решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся домов во время войны, потерявших близких в результате армянского обстрела.

Об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, сообщает в среду Trend.