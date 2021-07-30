Докладчик ПАСЕ призвал к деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по «Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном» Пол Гаван призвал к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе и соблюдению режима прекращения огня после пограничных инцидентов, которые привели к гибели военнослужащих, передает в пятницу Trend со ссылкой на ПАСЕ.

«К сожалению, в период с мая по июль этого года наблюдается устойчивый рост инцидентов, и они вышли на новый уровень с прискорбными человеческими жертвами, что меня очень беспокоит. Давние гуманитарные проблемы, которые затрагивают жизнь людей по обе стороны границы, не могут быть решены, пока насилие не прекратится. Настоятельно призываю всех, кого это касается, проявить ответственность для построения мира», - сказал Гаван.