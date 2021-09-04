Состоялась церемония закрытия «Международных армейских игр - 2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021", передает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие замминистра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев и представители других стран, представленных на конкурсе.

Церемония закрытия включала в себя совместную концертную программу известных российских исполнителей, а также коллективов-участников конкурса «Армия культуры».

Мероприятие завершилось салютом.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие приняли успешное участие в соревнованиях «Танковый биатлон» и «Армия культуры» в России, «Кубке моря» в Иране и соревнованиях «Мастера артиллерии» в Казахстане в рамках «Международных армейских игр - 2021».