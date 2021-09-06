Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с подготовкой к учениям «Три брата-2021» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Руководство Министерства обороны Азербайджана шестого сентября ознакомилось с территорией проведения международных учений «Три брата – 2021» с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на военное ведомство Азербайджана, министру обороны было доложено о процессе подготовки к учениям и других организационных вопросах.
Были даны соответствующие указания по организации и проведению учений на высоком уровне.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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