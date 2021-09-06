Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с подготовкой к учениям «Три брата-2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство Министерства обороны Азербайджана шестого сентября ознакомилось с территорией проведения международных учений «Три брата – 2021» с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на военное ведомство Азербайджана, министру обороны было доложено о процессе подготовки к учениям и других организационных вопросах.

Были даны соответствующие указания по организации и проведению учений на высоком уровне.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)