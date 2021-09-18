В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации, находящейся в Азербайджане с дружественным визитом, и командованием Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ России, возглавляемую командиром отряда кораблей Каспийской флотилии капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым.
На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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