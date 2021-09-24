Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новой школе № 88 в бакинском поселке Бина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новой полной средней школе № 88 в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, министр образования Эмин Амруллаев проинформировал Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву об условиях, созданных в полной средней школе № 88.

Было отмечено, что новое учебное заведение рассчитано на 1600 ученических мест. В школе созданы 37 классных комнат, соответствующих современным стандартам образования, кабинеты дошкольной подготовки, предметные кабинеты и лаборатории, кабинеты по информатике, военной подготовке, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая. Здесь имеются 28 классов здорового образования. В таких классах будут обучаться все ученики начальных классов школы. Сюда будут переведены преподаватели и учащиеся из других учебных заведений. Таким образом, можно будет добиться устранения плотности учащихся в школах посёлка Бина и повышения уровня образования.

Отметим, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы в Азербайджане проделана очень большая работа по укреплению материально-технической базы сферы образования, применению инновационного и успешного международного опыта в этой сфере. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, также внес весомый вклад в меры, принимаемые в этой области на государственном уровне. География, количество и масштаб проектов, реализуемых Фондом в этом направлении, с каждым годом расширяются. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых учебных заведений, оснащение их необходимым учебным оборудованием привели к тому, что эта сфера вступила в качественно новый этап, что способствует формированию грамотного и обладающего знаниями молодого поколения. Вся эта работа еще раз доказывает, что в Азербайджане уделяется особое внимание развитию образования и науки и одним из приоритетов государственной политики является дальнейшее развитие человеческого капитала.