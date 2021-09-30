ООН окажет гумпомощь Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали соглашение "О пожертвовании основной помощи/ непродовольственных товаров".

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, документ подписали председатель агентства Вугар Бехбудов и представитель УВКБ ООН в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Как отметил Бехбудов на церемонии подписания, азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в прошлом году одержала историческую победу в Отечественной войне, всего за 44 дня положив конец оккупации Арменией наших земель, продолжавшейся почти 30 лет.

По его словам, армянские вооруженные силы, потерпев поражение на поле боя, обстреляли из различных видов оружия, в том числе ракетами, азербайджанские города и районы, находящиеся далеко от фронта, в результате чего погибли мирные жители, нанесли инфраструктурным объектам и гражданскому населению колоссальный ущерб.

Было отмечено, что УВКБ ООН окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении.

Для этого, в октябре, в качестве поддержки УВКБ ООН между пострадавшими от армянской агрессии семьями, проживающими в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджебединском, Геранбойском районах и Гяндже, будут распределены комплекты непродовольственной помощи.

Работу по доставке гумпомощи семьям и контроль в этой сфере будет осуществлять Агентство социальных услуг.

В свою очередь, Гуидо Амбросо отметил, что нынешняя гуманитарная помощь значительно отличается от ранее оказанной по своим объемам.

Также было отмечено, что за процессом передачи семьям гумпомощи в виде непродовольственных товаров на сумму 738 тысяч долларов будет осуществляться строгий контроль.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)