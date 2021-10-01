Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации (версия 2)

(первая версия в 10:22)

БАКУ /Trend/ - Проводятся оперативно - следственные мероприятия для привлечения к ответственности иностранных компаний, занимавшихся незаконным предпринимательством в Карабахе в период оккупации.

Об этом говорится в статье генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, опубликованной в газете "Азербайджан", сообщает в пятницу Trend.

Органы прокуратуры в координации с другими структурами проводят работу по установлению ущерба, нанесенного в результате армянского вандализма населенным пунктам, историческим, религиозным и культурным памятникам, другой собственности и по обращению в международные суды, говорится в материале.

«Также продолжаются следственно - оперативные мероприятия по уголовным делам, связанным с фактами незаконного предпринимательства конкретных иностранных компаний на освобожденных территориях, что привело к грубому нарушению правил охраны и эксплуатации недр, а также по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных в незаконном заселении исконных азербайджанских земель», - пишет Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)