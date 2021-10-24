Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО)

Политика 24 октября 2021 21:04 (UTC+04:00)
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лейтенанты, окончившие военно-морской факультет Азербайджанской военной академии, успешно прошли курс военно-морской подготовки на фрегатах ВМФ, проведенный в Турции с 27 сентября по 22 октября 2021 года.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что 20 октября состоялась церемония выпуска азербайджанских моряков, участвовавших в курсах в Турции.

Курсы длились с 20 сентября по 15 октября. Выпускникам были вручены сертификаты командования ВМС Турции.

Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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