Президент Ильхам Алиев: Все будет зависеть от позиции Армении, потому что наша позиция абсолютно ясна

БАКУ/Trend/- Все будет зависеть от позиции Армении, потому что наша позиция абсолютно ясна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".