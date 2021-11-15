Игорь Коротченко: Мы увидели, какими быстрыми темпами Азербайджан залечивает раны войны

БАКУ/Trend/ - Мы увидели, какими быстрыми темпами Азербайджан залечивает раны войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции "Проблемы укрепления мира в кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.