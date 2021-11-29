Проведены консультации между МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

БАКУ /Trend / - 29 ноября 2021 года в Эр-Рияде состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Саудовской Аравии.

На консультациях Саудовскую Аравию представлял замминистра иностранных дел Валид бин Абдулькарим аль-Хурейджи, азербайджанскую - замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи был обсужден нынешний уровень развития отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, а также о работах по восстановлению, строительству, реинтеграции освобожденных территорий.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)