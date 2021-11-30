Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
Основной целью стрельб является совершенствование навыков личного состава по использованию зенитных установок и повышение боеспособности подразделений.
Боевые расчеты средств ПВО профессионально выполнили задачи по уничтожению воздушных целей условного противника.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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