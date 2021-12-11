В Азербайджане состоялись семинары для военнослужащих по международному гуманитарному праву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана совместно с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в рамках плана действий на 2021 год организовало семинары для военнослужащих на тему международного гуманитарного права в Бейлагане, Барде и Гяндже, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

На семинарах военнослужащие были подробно проинформированы об основах, нормах и принципах международного гуманитарного права, а также о важности их применения в зонах конфликта.

В то же время состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности гражданского населения в районах боевых действий, правилах обращения с военнопленными, а также о других требованиях Женевских конвенций.

В заключение были даны ответы на интересующие участников семинаров вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)