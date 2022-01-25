В воинской части коммандо Сухопутных войск Азербайджана проведены учебные тренировки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандо Сухопутных войск состоялись учебные тренировки, сообщает во вторник Trend cо ссылкой на минобороны Азербайджана.

На учениях были отработаны различные способы прокладывания проходов через полосу препятствий, а также перемещения в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом.

В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах. Коммандо успешно выполнили все поставленные задачи.

Отметим, что основной целью проводимых учебных тренировок является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандо.