Между Азербайджаном и Венгрией подписаны документы о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Венгрией подписаны документы о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщает Trend, в четверг в Баку состоялось 8-е заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Для участия в заседании в азербайджанскую столицу прибыла венгерская делегация во главе с сопредседателем комиссии, министром иностранных дел и торговли Петером Сиярто.

В ходе встречи Сиярто с сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и по повестке дня заседания.

На встрече в расширенном составе с участием делегаций Бабаев отметил развитие отношений между Азербайджаном и Венгрией, особую роль принятой главами двух государств совместной декларации о стратегическом партнерстве в углублении этого сотрудничества.

Министр также отметил историческую победу азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сообщил о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Бабаев выразил удовлетворение в связи с тем, что венгерские компании заинтересованы в участии в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Подчеркнув социально-экономические успехи Азербайджана, министр также отметил успешную деятельность венгерских компаний в нашей стране.

"Бизнес-форумы, деловые встречи и другие мероприятия, прошедшие в Баку и Будапеште, а также открытие Дома Азербайджана в венгерской столице в 2019 году вносят важный вклад в развитие отношений между двумя странами", - подчеркнул Бабаев.

Также была отмечена важность деятельности совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в расширении взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь, Сиярто рассказал о стратегическом партнерстве Венгрии и Азербайджана на основе дружественных отношений, отметив, что взаимодействие между двумя странами постоянно расширяется.

Кроме того, стороны на заседании обсудили будущие направления развития отношений между Азербайджаном и Венгрией в экономической сфере.

Затем министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и представители венгерской стороны подписали документы о двустороннем сотрудничестве.

Бабаев и Сиярто подписали протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Затем министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев был награжден Орденом Заслуг Венгерской Республики за вклад в развитие отношений между двумя странами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)