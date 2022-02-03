Венгрия уделяет особое внимание вопросу разминирования освобожденных земель Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшней встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто было подчеркнуто, что одной из самых больших проблем в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является разминирование. Венгерская сторона уделяет этому вопросу особое внимание.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Баку.

По его словам, год назад венгерская сторона внесла свой вклад в процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)