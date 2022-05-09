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Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)

Политика Материалы 9 мая 2022 17:37
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии. В рамках визита Президент Латвии Эгилс Левитс принял членов Международного центра Низами Гянджеви Катерину Ющенко, Валдиса Затлерса, генерального секретаря Ровшана Мурадова и сотрудника Центра Асима Шахсуварлы.

Как сообщили Trend в понедельник в Центре, в ходе встречи Президент Эгилс Левитс был проинформирован о процессе подготовки структуры к предстоящему IX Глобальному Бакинскому форуму и миссии высокого уровня по гуманитарной помощи Украине и украинским беженцам.

Президенту Латвии было представлено специальное издание книги "Магия пера", посвященной 880-летию Низами Гянджеви.

В ходе визита была обсуждена подготовка к IX Глобальному Бакинскому форуму также с сопредседателем Центра Вайрой Вике-Фрейбергой.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)
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