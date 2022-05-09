Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Международного центра Низами Гянджеви находятся с визитом в Латвии. В рамках визита Президент Латвии Эгилс Левитс принял членов Международного центра Низами Гянджеви Катерину Ющенко, Валдиса Затлерса, генерального секретаря Ровшана Мурадова и сотрудника Центра Асима Шахсуварлы.

Как сообщили Trend в понедельник в Центре, в ходе встречи Президент Эгилс Левитс был проинформирован о процессе подготовки структуры к предстоящему IX Глобальному Бакинскому форуму и миссии высокого уровня по гуманитарной помощи Украине и украинским беженцам.

Президенту Латвии было представлено специальное издание книги "Магия пера", посвященной 880-летию Низами Гянджеви.

В ходе визита была обсуждена подготовка к IX Глобальному Бакинскому форуму также с сопредседателем Центра Вайрой Вике-Фрейбергой.

(Перевод: Нубар Кулузаде)