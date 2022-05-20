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Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)

Политика Материалы 20 мая 2022 21:02
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ректором Туринского политехнического университета Гвидо Саракко.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как значение гуманитарной сферы в укреплении азербайджано-итальянского стратегического партнерства, в частности роль, которую будет играть итальяно-азербайджанский университет, и сотрудничество с туринским Политехническим университетом в создании программ по инженерным специальностям в итальяно-азербайджанском университете.

Во встрече также принял участие член Сената Италии из города Турин, председатель Постоянной комиссии Сената, заместитель председателя Ассоциации межпарламентской дружбы Азербайджан-Италия в парламенте Италии сенатор Мауро Марино.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с ректором Туринского политехнического университета (ФОТО)
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