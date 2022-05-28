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Информация о ранении армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанских подразделений является ложной - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 28 мая 2022 15:30
Информация о ранении армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанских подразделений является ложной - минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Информация в армянских СМИ о ранении армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанских подразделений является ложной.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Распространяемая в армянских СМИ информация о ранении армянского военнослужащего Давида Варданяна в результате стрельбы, якобы открытой подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе, не отражает действительности, являясь ложью", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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