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Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)

Политика Материалы 14 июня 2022 20:00
Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Отметим, что завтра Бинали Йылдырым и Джахит Багчи примут участие в мероприятии в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, посвященном первой годовщине подписания Шушинской декларации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)
Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)
Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)
Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)
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