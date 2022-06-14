Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Отметим, что завтра Бинали Йылдырым и Джахит Багчи примут участие в мероприятии в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, посвященном первой годовщине подписания Шушинской декларации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)