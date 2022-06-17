Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением армянских радикалов на культурный центр страны в Париже

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в знак протеста против нападения группы армянских радикалов на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже.

Об этом сообщили Trend в пятницу в аппарате омбудсмена.

"Согласно информации, распространенной в ряде СМИ, в столице Франции Париже группа армян напала на Культурный центр посольства Азербайджана и попыталась совершить провокацию, чтобы предотвратить показ фильма "Дорога, ведущая в Карабах". Во время нападения пострадали вице-президент Ассоциации диалога Франция-Азербайджан Айтен Мурадова и другие участники. Полиция, прибывшая на место происшествия, пресекла провокацию", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся грубым нарушением статьи 10 Европейской конвенции о правах человека, положений международных пактов о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах и других международных документов, являются ярким примером политики Армении по разжиганию ненависти, вражды и нетерпимости на этнической и религиозной почве.

В заявлении омбудсмена решительно осуждаются преступные действия Армении, направленные против Азербайджана, а также членов азербайджанских общин в зарубежных странах.

"Призываем армянскую сторону отказаться от попыток создания напряженности и препятствования мирным переговорам, выполнять взятые на себя обязательства, уважать права и свободы человека", - говорится в заявлении.

​ (Перевод: Нубар Кулузаде)