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В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)

Политика Материалы 27 июня 2022 11:04
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана - Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Мухтар Тлеуберди подписали Бакинскую декларацию о сотрудничестве в сфере транспорта и коммуникаций, передает в понедельник Trend.

Отметим, что в церемонии подписания документа приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

27 июня в Баку прошла первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана.

В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)
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