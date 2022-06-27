В Баку главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана - Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Мухтар Тлеуберди подписали Бакинскую декларацию о сотрудничестве в сфере транспорта и коммуникаций, передает в понедельник Trend.

Отметим, что в церемонии подписания документа приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

27 июня в Баку прошла первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана.