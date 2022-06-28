Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект о внесении изменений в госбюджет-2022

БАКУ /Trend/ - На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 28 июня был обсужден законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменениям, доходы и расходы госбюджета на нынешний год увеличиваются более чем на восемь процентов.

Доходы пересмотренного госбюджета прогнозируются в размере 29197,8 миллиона манатов, что на 2381,8 миллиона манатов, или 8,9 процента больше утвержденного показателя.

Таким образом, доходы пересмотренного госбюджета на нынешний год прогнозируются в размере 29 197 800,0 тысячи манатов, расходы - 32 303 800,0 тысячи манатов (в том числе централизованные доходы - 28 167 624,0 тысячи манатов, местные доходы - 1 030 176,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 31 233 684,0 тысячи манатов, местные расходы - 1 070 116,0 тысячи манатов).

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)