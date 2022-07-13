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В механизированных подразделениях азербайджанской армии прошли практические занятия (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 июля 2022 12:23
В механизированных подразделениях азербайджанской армии прошли практические занятия (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений азербайджанской армии проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе занятий водители - механики усовершенствовали навыки управления боевой техникой, а операторы - наводчики - навыки ведения огня из различных видов оружия.

На практических занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боевой готовности механизированных подразделений, были успешно выполнены все поставленные задачи, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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