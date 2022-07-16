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В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

Политика Материалы 16 июля 2022 11:49
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части азербайджанской армии проводятся учебные сборы военнообязанных, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По сценарию военнообязанные выполнили боевые задачи по обезвреживанию разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, продлятся до 23 июля, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В одной из воинских частей ВС Азербайджана продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
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