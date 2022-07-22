Успехи прессы в международном сотрудничестве во многом зависят от ее профессионализма - Аслан Асланов

БАКУ /Trend/ - Успехи прессы в международном сотрудничестве во многом зависят от таких факторов, как ее профессионализм, приверженность традициям журналистики, внедрение новых технологий, сохранение имиджа надежного источника новостей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, выступая на Международном медиа-форуме в городе Шуша.

Подчеркнув важность форума с точки зрения совместного обсуждения новых тенденций в медиа, Асланов отметил, что в эпоху социальных медиа потребность в надежных источниках новостей неуклонно растет. В связи с этим медиа-структуры, в частности информационные агентства, предпочитают работать с теми партнерами, кто имеет опыт в производстве новостей, и чья информация отличается точностью. С другой стороны, одним из факторов, обусловливающих важность международного сотрудничества прессы, выступают тенденции современной эпохи.

По его словам, основными направлениями международного сотрудничества в сфере медиа являются обмен информацией и взаимное использование передового опыта. "Такой подход способствует организованности медиа-структур, повышению их профессионализма, широкому использованию таких средств, как организация конференций и семинаров для анализа проблем прессы. С этой точки зрения важно представление азербайджанских субъектов медиа в международных информационных институтах. Думаю, что международные связи азербайджанских медиа сейчас более активные и широкие. Уверен, что проводимые реформы в сфере медиа и внедряемые инновации будут способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества прессы", - сказал Асланов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)