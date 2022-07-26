Началась очередная поездка представителей диаспоры в Шушу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой группа представителей диаспоры совершила поездку в Шушу, сказали Trend в комитете.

В поездке, проводимой в пятый раз в рамках проекта “Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку”, принимают участие 130 представителей диаспоры из 27 стран.

В ходе мероприятия они побывают на главной площади нашей культурной столицы - “Базарбаши”, у Гянджинских ворот, посетят Джыдыр дюзю, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму “Расстрелянные скульптуры”, место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, родник “Xaн гызы”, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага и другие достопримечательности, ознакомятся с работой по реконструкции и благоустройству, проводимой в нашем древнем городе в поствоенный период.

Отметим, что в 2021 году Государственный комитет по работе с диаспорой четырежды (27 июля, 17 августа, 9 октября и 2 декабря) организовал поездки представителей диаспоры в город Шуша. Поездки, осуществленные под лозунгом “Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку”, - одно из важнейших мероприятий в истории азербайджанской диаспоры.