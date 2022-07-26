Информация о подрыве на мине нескольких военнослужащих безосновательна – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате взрыва мины получили ранения несколько военнослужащих азербайджанской армии не имеет под собой никаких оснований и не соответствует действительности.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

«Сообщаем, что министерство обороны представило официальную информацию о военнослужащем В.Исбендиярове, получившем ранения в результате взрыва мины. Еще раз призываем пользователей социальных сетей не тиражировать информацию, не нашедшую официального подтверждения», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)