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Состоялось закрытое заседание Президиума АН Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 29 июля 2022 12:19 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:12)

БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось закрытое заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и члены Президиума академии.

На нем обсуждались вопросы, вытекающие из указа «О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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