Иран и Азербайджан - дружественные и братские страны – посол

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан являются дружественными и братскими странами.

Как передает Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью иранскому телевидению.

По словам Мусави, в последние несколько месяцев между двумя странами были осуществлены взаимные официальные визиты на разных уровнях. В их рамках состоялись обсуждения вопросов развития отношений в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной областях. Цель переговоров – дальнейшее укрепление и развитие отношений между двумя странами.

«Иран и Азербайджан всегда были довольны уровнем двусторонних отношений», - сказал Мусави.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)