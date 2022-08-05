...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Лондоне задержаны 8 человек за нападение на посольство Азербайджана

Политика Материалы 5 августа 2022 00:49 (UTC +04:00)
В Лондоне задержаны 8 человек за нападение на посольство Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Лондоне задержаны 8 человек по подозрению в незаконном проникновении в здание посольства Азербайджана и причинении вреда зданию, сообщает Trend со ссылкой на британские СМИ.

Как отмечается, стражи порядка прибыли на место происшествия около 16:30 по местному времени после получения информации о том, что группа протестантов ворвалась в здание посольства.

Во время инцидента пострадавших нет, по факту продолжается расследование.

Напомним, что 4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости