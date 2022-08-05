В Лондоне задержаны 8 человек за нападение на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Лондоне задержаны 8 человек по подозрению в незаконном проникновении в здание посольства Азербайджана и причинении вреда зданию, сообщает Trend со ссылкой на британские СМИ.

Как отмечается, стражи порядка прибыли на место происшествия около 16:30 по местному времени после получения информации о том, что группа протестантов ворвалась в здание посольства.

Во время инцидента пострадавших нет, по факту продолжается расследование.

Напомним, что 4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.