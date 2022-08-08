...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане нет дискриминации на религиозной почве - Аллахшукюр Пашазаде

Политика Материалы 8 августа 2022 12:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане нет дискриминации на религиозной почве - Аллахшукюр Пашазаде

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В мечетях по всему Азербайджану проводятся мероприятия в связи с днем Ашура.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

«Как видите, в акции по сдаче донорской крови приняли участие руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий. Это еще раз свидетельствует об отсутствии в Азербайджане дискриминации на религиозной почве.

В нашем посольстве в Лондоне радикалы совершили акт вандализма. Они проявили неуважение к нашему флагу. Оскорбление флага - это оскорбление всей нации. На это должна ответить вся нация.

В тот день мне позвонили руководители всех религиозных конфессий, и мы выступили с совместным заявлением», - сказал Пашазаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости