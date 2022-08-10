Кямран Алиев обсудил с Джеймсом Шарпом нападение на посольство Азербайджана в Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 августа Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Поприветствовав посла, Генпрокурор, коснувшись традиционных дружеских и партнерских отношений между двумя странами, наличия деловых отношений во всех сферах, отметил успешное развитие сотрудничества.

Кямран Алиев выразил признательность завершающему дипломатическую миссию в стране послу Джеймсу Шарпу за плодотворную деятельность, участие в пресс-конференциях и брифингах, организованных Генеральной прокуратурой во время 44-дневной Отечественной войны, а также за усилия по налаживанию конструктивного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Выразив благодарность за теплый прием, посол коснулся двусторонних отношений и отметил, что Соединенное Королевство придает большое значение связям с Азербайджаном и отношения со страной успешно развиваются на высоком уровне. Он высоко оценил проводимые в органах прокуратуры коренные реформы с точки зрения защиты прав человека и обеспечения верховенства закона.

Затем состоялся обмен мнениями по факту нападения 4 августа радикальной религиозной группы на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне. Была отмечена важность проведения расследования уголовного дела, возбужденного Генеральным прокурором Азербайджана, в рамках сотрудничества с соответствующими органами Соединенного Королевства.

На встрече был обсужден также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)