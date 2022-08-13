В Азербайджане утверждены правила аккредитации представителей иностранных СМИ

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила аккредитации представителей иностранных СМИ в Азербайджанской Республике".

Как сообщает в субботу Trend, правила утверждены постановлением №Q/04-22 коллегии министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана от 1 августа.

В документе отмечается, что аккредитация представителей иностранных СМИ регулируется законом "О медиа", соответствующими межгосударственными договорами и данными Правилами.

В соответствии со статьей 11.3 закона "О медиа" аккредитация представителей иностранных СМИ в Азербайджане осуществляется МИД.

В случае введения иностранным государством ограничений на осуществление профессиональной деятельности представителей средств массовой информации Азербайджанской Республики, в отношении представителя средства массовой информации государства, предусмотревшего на своей территории эти ограничения, могут быть применены аналогичные ограничения.

Для аккредитации представителей иностранных СМИ требуются письмо-обращение в МИД Азербайджана руководителя данного средства массовой информации или исполняющего его обязанности лица, заявление-анкета, цветное фото 3x4 в двух экземплярах, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копия служебного удостоверения, автобиография.

Требуемые документы могут быть направлены в МИД почтой, посредством дипломатических представительств или консульств Азербайджана, электронных услуг на сайте МИД или же представлены лично.

Согласно правилам, обращение об аккредитации представителей иностранных СМИ рассматривается в течение 30 дней, и в случае положительного ответа выдается аккредитационная карта. В период действия карты ее владельцу предоставляется право заниматься журналистской деятельностью. Аккредитованные представители лично получают карту в МИД.

Срок аккредитации составляет не более одного года. Долгосрочная аккредитация выдается на 1 год, краткосрочная - на конкретный период визита. После окончания срока аккредитации необходимо вновь обратиться в МИД для продления аккредитации.

В правилах также нашли отражение случаи, при которых возможен отказ в выдаче аккредитации. К этому относятся предоставление ложной информации, посещение оккупированных территорий Азербайджана через Армению, без разрешения МИД Азербайджана, выявление деятельности, направленной против территориальной целостности, независимости, интересов и суверенитета Азербайджана.

Аккредитованные представители иностранных СМИ должны лично сдавать аккредитационную карту в МИД.

При потере аккредитационной карты, необходимо незамедлительно сообщить об этом в пресс-службу МИД. Заявление о выдаче дубликата аккредитационной карты рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней.

При нарушении правил аккредитации, осуществлении деятельности, направленной против территориальной целостности, независимости, интересов и суверенитета Азербайджана, посещении оккупированных территорий Азербайджана через Армению, без разрешения МИД Азербайджана, распространении искаженной или не соответствующей действительности информации и в случае подтверждения этого вступившим в законную силу судебным решением, МИД Азербайджана лишает представителя иностранного СМИ аккредитации.

При завершении профессиональной деятельности раньше положенного срока, окончании срока действия карты или лишении аккредитации карту необходимо сдать в МИД Азербайджана.

Въезд или выезд из Азербайджана представителей иностранных СМИ, являющихся иностранцами или лицами без гражданства, их временное пребывание в Азербайджане, выдача им разрешений на временное и постоянное проживание, их регистрация регулируются Миграционным кодексом страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)