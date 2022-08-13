Азербайджанские военнослужащие приняли участие в тренинге в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие приняли участие в тренинге в Турции, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии в рамках проекта "Братская бригада" приняли участие в тренинге, проведенном в Турции с целью обмена опытом.

Согласно информации, в связи с завершением тренинга состоялась церемония с участием командующего армейским корпусом вооруженных сил Турции генерал-лейтенанта Расима Ялдыза и других высокопоставленных офицеров.

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Ялдыз, подчеркнув образцовую службу азербайджанских военнослужащих в рамках проекта "Братская бригада", выразил уверенность в том, что полученные знания и опыт послужат дальнейшему усилению азербайджанской армии.

В заключение была сделана памятная фотография.

(Перевод: Нубар Кулузаде)