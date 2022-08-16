В Лачине обнаружен участок, заминированный незаконными армянскими вооруженными формированиями - минобороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении от высоты Сарыбаба обнаружен участок, заминированный незаконными армянскими вооруженными формированиями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Данная местность была обследована подразделениями инженерных войск азербайджанской армии, обнаруженные мины были обезврежены саперами.

15 августа, в течение одного дня, на заминированном участке были извлечены и утилизированы 991 противопехотная мина типа PMN-E.

Следует особо отметить, что все обнаруженные на участке мины были произведены после 44-дневной войны - в 2021 году в Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)