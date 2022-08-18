В Азербайджане будут определены надбавки к зарплатам учителей - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об определении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования).

Согласно указу, с 1 сентября 2022 года устанавливается ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию.

- директора и заместители директоров (по числу обучающихся);

- преподаватели (по результатам сертификации).