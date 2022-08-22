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На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)

Политика Материалы 22 августа 2022 11:54 (UTC +04:00)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Команды, участвующие в конкурсе «Снайперский рубеж», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнили очередные упражнения второго этапа.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями операции снайперские пары сначала пистолетами стреляли по целям, расположенным на расстоянии до 25 метров, а затем из снайперских винтовок по специальным целям, расположенным на расстоянии до 800 метров.

В ходе очередной операции на конкурсе в городе Йезд Исламской Республики Иран наши военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив три цели на расстоянии 200-300 метров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)
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