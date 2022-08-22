На конкурсе «Снайперский рубеж» выполнены очередные упражнения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команды, участвующие в конкурсе «Снайперский рубеж», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнили очередные упражнения второго этапа.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями операции снайперские пары сначала пистолетами стреляли по целям, расположенным на расстоянии до 25 метров, а затем из снайперских винтовок по специальным целям, расположенным на расстоянии до 800 метров.

В ходе очередной операции на конкурсе в городе Йезд Исламской Республики Иран наши военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, уничтожив три цели на расстоянии 200-300 метров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)