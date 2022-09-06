Техника по очистке мин азербайджанского производства прошла испытание на освобожденных территориях - Мадат Гулиев

БАКУ /Trend/ - Компания Improtex уже наладила местное производство техники по очистке мин.

Об этом сказал журналистам министр обороной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

По его словам, технику, которую производит эта компания мы уже испытали, в том числе на освобожденных территориях.

«Работы по разминированию территорий активно ведутся со стороны Агентства по разминированию. В направлении разминирования территорий у нас очень много работ, потому что армянские вооруженные формирования оставили после себя огромное количество мин», - сказал он.

Министр отметил, что от мин за последние два года пострадало 242 человека, из них порядка 22 погибли.