Иран, Азербайджан и Россия нацелены на наращивание потенциала коридора Север-Юг - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран, Азербайджан и Россия нацелены на наращивание потенциала коридора Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

"Существуют ясные перспективы относительно данного коридора", - сказал он.

Канани отметил, что Иран, Азербайджан и Россия договорились об ускорении строительства железнодорожной линии Решт-Астара в рамках коридора Север-Юг.

Отметим, что на основании межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора Север-Юг. Ряд стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина) ратифицировали данное соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по текущему маршруту составляет более шести недель, а через коридор Север-Юг оно будет составлять три недели).

Для соединения "Азербайджанских железных дорог" с сетью железных дорог Ирана в рамках коридора 6 марта 2019 года была сдана в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). Также должна быть построена железная дорога Решт – Астара (167 км).

(Перевод: Фидан Мустафаева)