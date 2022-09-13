Французская пресса опубликовала статью о военной провокации Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Парижская онлайн-газета Lagazetteaz.fr опубликовала статью о широкомасштабной провокации, совершенной ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Trend, в статье отмечается, что это не первая подобная провокация со стороны Армении на границе между двумя странами. Со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана также подчеркивается, что действия Армении нацелены на сохранение напряженности на границе Азербайджана, замедление процесса реализации масштабных проектов строительства гражданской инфраструктуры, осуществляемых страной в приграничных районах, освобожденных от армянской оккупации.

В статье отмечается, что правительство Армении, возглавляемое националистическими экстремистами, отказывающимися признавать территориальную целостность Азербайджана, по-видимому, рассчитывает на поддержку из-за рубежа. Никол Пашинян сразу после восстановления режима прекращения огня позвонил лидерам ряда стран. "Настало время, не затягивая мирные переговоры, восстановить в регионе стабильность, которая пойдет на пользу всем странам региона, включая Армению", - пишет газета.

(Перевод: Нубар Кулузаде)