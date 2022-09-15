Посольство Турции почтило память солдат, погибших при освобождении Баку от большевистско-дашнакской оккупации

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 104 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Как сообщает Trend, по этому случаю посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и сотрудники посольства посетили монумент турецким воинам в Баку и почтили память турецких военнослужащих, погибших во время освобождения Баку Кавказской исламской армией от большевистско-дашнакской оккупации.

"По случаю 104-й годовщины освобождения Баку мы пришли сюда, чтобы почтить память героических солдат Кавказской исламской армии. Будучи солдатами османской армии, сражавшимися с самыми сильными армиями на многих фронтах Первой мировой войны, они воевали плечом к плечу со своими братьями против оккупантов-большевиков и дашнаков, отдав жизнь за независимость Азербайджана. Пришедшие на помощь азербайджанскому народу в самое трудное время, они героически сражались под девизом основателя нашей республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль». Они являются архитекторами нерушимых отношений братства между Турцией и Азербайджаном. Именно на таких прочных основах построены единство, равенство и братство наших стран. Их жертва стала источником вдохновения при освобождении Карабаха, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией. Мы с уважением чтим память всех наших героев, наших шехидов. Да упокоятся их души!" - сказал Багчи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)