Азербайджан отверг безосновательные обвинения Армении на заседании СБ ООН - французская пресса

БАКУ /Trend/ - Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью под заголовком "Азербайджан отверг безосновательные обвинения Армении на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Францией" (L’Azerbaïdjan rejette les allégations dénuées de fondement de l'Arménie devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, saisi par la France).

Как сообщает в понедельник Trend, в статье отмечается, что азербайджанская сторона категорически опровергла обвинения, выдвинутые представителем Армении в ходе заседания 16 сентября, заявив, что эти обвинения показывают, насколько Армения далека от выполнения своих международных обязательств и содействия миру, стабильности и сотрудничеству в регионе.

"Армения - страна, удерживавшая суверенные территории Азербайджана под оккупацией в течение почти 30 лет, совершившая агрессию против Азербайджана, массовые этнические чистки и другие гнусные преступления, говорит сейчас о нормах и принципах, которые сама постоянно нарушает, обращается в Совет Безопасности, резолюции которого сама же отказывается выполнять, надеясь, что ее безнаказанность будет продолжаться бесконечно", - говорится в статье со ссылкой на слова, сказанные на заседании постоянным представителем Азербайджана в ООН Яшаром Алиевым.

Также было отмечено, что в последнее время Армения, прибегая к политическим и военным провокациям на границе, пытается уклониться от выполнения достигнутых между двумя странами соглашений, нарушить процесс нормализации межгосударственных отношений, привлечь третьи стороны к решению двусторонних вопросов, расширить географию напряженности для поддержки своих территориальных претензий и реваншистских целей.

"Азербайджан - сторонник мира, стабильности и развития в регионе. Установление соседских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего будущего на Южном Кавказе посредством полноценной региональной нормализации", - говорится в статье.

Также отмечается, что делимитация и демаркация границ, открытие транспортных коммуникаций посредством деятельности двусторонней комиссии - это два направления процесса межгосударственной нормализации.

Кроме того, в статье говорится, что именно Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в международно признанных границах, подписания мирного договора на основе этих принципов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)