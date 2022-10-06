Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Одна из задач - подготовка программы трудоустройства на освобожденных землях - Айдын Керимов

Политика Материалы 6 октября 2022 19:28 (UTC +04:00)
Одна из задач - подготовка программы трудоустройства на освобожденных землях - Айдын Керимов

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Необходимо начать разрабатывать программу трудоустройства для бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся на освобожденные от оккупации земли.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«Перед нами стоят две задачи. Выстроить инфраструктуру и предоставить рабочие места переселенцам, что является более сложно задачей», - сказал он.

Керимов отметил, что к концу 2023 года планируется переселить до 2 500 человек в город Шуша.

"Мы должны уже сейчас готовить рабочие места для этих людей", - сказал он.

Керимов добавил, что должно быть определено, по каким критериям будет разрабатываться программа трудоустройства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости