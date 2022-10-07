Во французской прессе опубликована статья о непредоставлении Арменией Азербайджану карты мест массовых захоронений

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette (https://www.lagazetteaz.fr/) опубликована статья об еще одном массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, и о том, что это массовое захоронение является очередным проявлением армянского вандализма.

Как сообщает в пятницу Trend, в статье говорится, что Армения, вопреки нормам международного права, не предоставляет Азербайджану карту мест массовых захоронений, тем самым нарушая нормы международного права.

Также в статье говорится о том, что совершение убийств гражданского населения, не участвующего в войне, пленных и заложников считается нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, что закреплено как в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и третьей статье Женевской конвенции, так и в Гаагской конвенции о правилах ведения войны.

Кроме того, как отмечается, согласно международным конвенциям и другим правовым документам, это также нарушение права на жизнь.

«Члены семей пропавших без вести, по нормам международного права, имеют право на получение информации о своих родных. Однако, не предоставляя Азербайджану подробной информации о массовых захоронениях, Армения также нарушила права этих семей. Надеемся, что по мере разминирования, обнаружения массовых захоронений будет проясняться и судьба пропавших без вести после проведения соответствующих экспертиз», - говорится в статье.

(Перевод: Фидан Мустафаева)